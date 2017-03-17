شرطة مكة المكرمة تنعى ضابطاً فك لغز مقتل العامودي

نعت شرطة منطقة مكة المكرمة الرائد يزيد بن عبدالله #النفيعي، من منسوبي #شرطة محافظة جدة، وذلك بعد يومين من نجاحه في إزالة #الغموض الذي أحاط بمقتل رجل الأعمال السعودي الشهير #أحمد_العامودي، بمنزله بحي الروضة في #جدة.

فقد تمكن النفيعي من التوصل للجاني بعد ساعات من وقوع #الجريمة البشعة.

وجاء في بيان شرطة منطقة مكة المكرمة أن الرائد النفيعي توفي مساء الأربعاء، وتمت الصلاة عليه ظهر الخميس بجامع الثنيان، ثم الصلاة عليه عصراً بالمسجد الحرام، ومواراة جثمانه بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة.

ويعتبر #الرائد_النفيعي واحدا من أفضل المحققين في مجاله، إذ قام بحل عدد كبير من# جرائم_القتل الغامضة، وكان يترأس وحدة مكافحة جرائم الاعتداء على النفس.