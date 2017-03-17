هكذا سيحتفل "مسرح التلفزيون" السعودي بيومه العالمي

يحتفل #مسرح_التلفزيون السعودي يوم 27 آذار/مارس بـ #اليوم_العالمي_للمسرح بعرض مسرحية #تشابك الفائزة بجائزة أفضل #عرض_مسرحي متكامل في مهرجان الشارقة لـ #المسرح_الخليجي.

وسيلقي الفنان عبدالإله السناني مستشار وزير الثقافة والإعلام السعودي كلمة يوم #المسرح العالمي جرياً على عادة بروتوكولية يتم قراءة نص موحد في جميع دول العالم. وسيتم توجيه دعوات خاصة لـ #الأدباء و #المثقفين و #المسرحيين ومتذوقي هذا #الفن لحضور العرض الرسمي.

ومن المقرر أن يتم تصوير #مسرحية "تشابك" من قبل #التلفزيون_السعودي وأرشفتها لعرضها في وقتٍ لاحق. ومسرحية "تشابك" لـ #فرقة_الوطن من تأليف #فهد_ردة_الحارثي وتمثيل #سامي_الزهراني و #عبدالرحمن_المزيعل، وديكور صديق حسن وإخراج #أحمد_الأحمري.

وتُعد هذه المسرحية مصدر اعتزاز وإلهام لـ #المسرحيين_السعوديين وقد حصدت عدة جوائز وتحظى بإشادات واسعة من النقاد. ويتقاطع فيها النص الحداثي المبتكر الهارب من الكلاسيكية مع رؤية المخرج العميقة التي تربط المشاهد بالنص وتمنحه فرصة تأمل ذاته من الداخل.