انقلاب سيارة إسعاف تقل مرضى.. وصحة القصيم توضح

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة #القصيم أن إحدى #سيارات_الإسعاف التابعة لـ #مستشفى_القوارة العام تعرضت صباح الجمعة لـ #حادث_مروري أثناء نقلها لحالة إسعافية طارئة.

وبينت #الشؤون_الصحية بالمنطقة بأن #سيارة_الإسعاف كانت تنقل سيدة بحالة طارئة متوجهة من مستشفى #القوارة العام إلى #مستشفى الولادة والأطفال في #بريدة، ويرافقها #مسعف وممرضة وطبيبة.

وتعرضت سيارة #الإسعاف لحادث مروري مع سيارة أخرى أمام إحدى التقاطعات بمدخل مدينة بريدة، وتم نقل أغلب #المصابين الى #المستشفيات ببريدة وحالتهم الصحية مستقرة.

أما السيدة الحامل المصابة فتم نقلها إلى مستشفى الولادة ببريدة حيث وضعت مولودها وحالتهما مستقرة.

وأكدت الشؤون الصحية أن الجهات المعنية تحقق في أسباب الحادث لمعرفة تفاصيله.