الملك سلمان يصل الرياض بعد جولته الآسيوية

وصل خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء السبت، إلى الرياض عقب جولة شملت كلاً من ماليزيا، والجمهورية الإندونيسية، وسلطنة بروناي دار السلام، واليابان، وجمهورية الصين الشعبية.

وكان في استقبال #خادم_الحرمين الشريفين عند سلم الطائرة فور وصوله بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط، الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز #ولي_العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز #ولي_ولي_العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.