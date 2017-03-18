الملك سلمان يغادر الصين متوجهاً إلى السعودية

غادر #خادم_الحرمين_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم السبت #الصين، عقب زيارة رسمية لها، متوجهاً إلى #السعودية، حسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان في وداع الملك سلمان في مطار #بكين الدولي، وزير الخارجية الصيني وانغ يي والسفير السعودي للصين تركي بن محمد الماضي، وأعضاء السفارة.

وإثر مغادرته الصين، بعث خادم الحرمين الشريفين برقية شكر لـ #الرئيس_الصيني #شي_جين_بينغ، شكره فيها على "حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة".

وجاء في البرقية الموجة للرئيس الصيني: "إن المباحثات التي جرت أثناء هذه الزيارة قد أسهمت بالارتقاء بعلاقاتنا الثنائية إلى آفاق أوسع في المجالات كافة والدفع بها نحو مسار العلاقات الاستراتيجية، إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحنا المشتركة ويخدم الأمن والسلم الدوليين".

وأخيراً تمنى #الملك_سلمان للرئيس الصيني "موفور الصحة والسعادة، وللشعب الصيني الصديق المزيد من التقدم والازدهار".