تفاصيل جديدة في قضية مهرب الخادمات بمسجد عفيف

في تفاصيل جديدة لقصة مقيم آوى #خادمات_هاربات في مسجد بعفيف، رفعت اللجنة التي شكلتها إدارة #المساجد في المنطقة، تقريراً حول الواقعة تمهيداً لمحاسبة المسؤولين، فيما أغلقت الشرطة المسجد لحين انتهاء التحقيق في الحادث.

وأظهرت التحقيقات أن العامل على كفالة مغسلة، وأن أحد مسؤولي المسجد جلبه لتولي إمامة الصلاة عند غياب من يصلي بالجماعة، وأن أحد أفراد جلدته عرفه بالخادمات، وقد أثبتت #التحقيقات تورطه في خلوة غير شرعية مع #خادمة.

وكان كفيل إحدى الخادمات بمحافظة #عفيف تقدم بشكوى عن تهريب أحد الوافدين لخادمته واصطحابها لمكان غير معلوم، وقدم مقطع فيديو يوثق الحادثة، لتكتشف الشرطة أن العامل البنغالي الذي يعمل حارساً ومؤذناً بأحد المساجد، ساعد ثلاث خادمات على الهرب، وقام بإيوائهن بالغرفة التي يسكن فيها خلف المسجد، تمهيداً لنقلهن للرياض.