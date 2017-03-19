العمل اليدوي سعادة ذاتية

قرأت تحقيقاً علمياً يقول إن حركة اليد تأخذ مساحة كبيرة من حركة المخ لدى المخلوقات الحيّة. وأن حركة الرجل -من الورك حتى القدم- لا تحتاج إلا إلى نسبة صغيرة من إشغال الدماغ.

ومع أن الكثير مما نقرأ هذه الأيام هو من استنتاجات يؤيدها البعض، ويهزأ منا البعض الآخر، إلا أنها لا تخلو من المعقولية، ولو في جزء صغير منها.

إن اقتنعنا بهذا القول فهو دليل واضح على أهمية العمل اليدوي، وحاجة الإنسانية إليه، ودائما تجري إنجازات بواسطة "اليد العاملة"، ذاك التعبير الذي لاحقنا طوال مشوارنا البشري، فالعبارة واضحة جدا "يد" و"عمل".

وأعطت قواميس اللغات اليد حقها. فنقرأ مثلا (اكسترا هاند) Extra hand والعبارة تعني: العون، وعملية تشغيل محرّك السيارة تُجرى قديما بواسطة قضيب حديدي يقال له (هندل)، واستمروا في العراق والخليج يقولون له (هاندر) وهكذا تأتي اليد في الحراك البشري مهما تقدّمت عمليات الميكنة والحواسيب.

وقد رأينا كيف قادت المهارة اليدوية الشعوب لا إلى القدرة على كسب عيشها فحسب، بل إلى القمة والتفوق. أضف جوانب أخرى من وسائل الإبداع كالخط والرسم والزخرفة، رافقت الإنسان منذ القدم ولا تزال.

مرّ وقت كانت مهنة الحدادة تُعتبر من المهن الوضيعة، وكذا النجارة. وطائفة العاملين بتلك المهن من قاطني جزيرة العرب، كانوا يعانون بعض العزلة في كثير من الأحيان.

يقولون إن العربي لا يصلح للتقنية، والتقنية لا تصلح له بسبب تلك الجذور التي ذكرتها. والقصص كثيرة عن عربي الصحراء الذي يجلس في صدر الخيمة فقط، يُسطّر الأبيات والأمثال ويترك مولاه الذي جاء به من أفريقيا يحلب النوق، ويقوم بالمهمات اليدوية بما في ذلك لجام الفرس، حتى قيل إن أكثر الموالي أصبحوا فوارس وخُبراء خيول.

لم يكن هذا جدباً في العقلية العربية، إنما وجود أعراف وعادات وعيب جعلت خطواتنا أقصر. والدليل على ما أقول أن عربا نجحوا في إثبات مكانتهم في أراضي الفُرص، فظهر في مصانع ديتروت في أميركا عرباً بدؤوا بالعمل اليدوي في مصانع السيارات ووصلوا إلى مراتب عليا.

ومفردة Handle بالإنجليزية مشتقة من Hand لكنها حملت معاني كثيرة جدا لن أحصرها هنا، لكن أحد معانيها هو (مقبض) و(ممسك) أو (عالج موضوعا) أو (إدارة وتعامل مع حالة)، وهذا يوحي بأن المفردة لها دور عملي في الحياة عامة.

قال أحمد شوقي:

أيها العمال أفنوا العمر كداً واكتساباً

وأعمروا الأرض فلولا- سعيكم أمست يباباً

أتقنوا يحببكم الله - ويرفعكم جناباً

إن للمتقن عند الله والناس الثوابا

نقلاً عن "الرياض"