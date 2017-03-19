الملك سلمان يتلقى اتصالاً من رئيس فرنسا وملك البحرين

تلقى خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود #اتصالاً هاتفياً، الأحد، من الرئيس #فرنسوا_هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، أعرب خلاله عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على موافقته لمشاركة المملكة في اجتماع الجهات المانحة للصندوق الدولي لحماية التراث الثقافي المعرض للخطر في أوقات النزاع المسلح، الذي بدأت أعماله الأحد في #فرنسا.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، اتصالاً هاتفياً، الأحد، من الملك #حمد_بن_عيسى آل خليفة ملك مملكة #البحرين ، هنأه خلاله بسلامة الوصول إلى #الرياض، وبما حققته زيارته الرسمية لعدد من #الدول_الآسيوية الشقيقة والصديقة من نتائج إيجابية تسهم في تعزيز العلاقات بين المملكة وتلك الدول في مختلف المجالات.