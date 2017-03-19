بدء محاكمة داعشي اقتحم بنكاً في جيزان

بدأت اليوم بالمحكمة الجزائية في #الرياض، أولى جلسات محاكمة مواطن اقتحم بنكاً في مدينة #جيزان وقتل شخصين من موظفي البنك في أكتوبر من عام 2015.

وكان المدعي العام قدّم أمام قاضي المحكمة الجزائية تهم المدعى عليه، أبرزها تأييده لتنظيم داعش، وتكفيره لولاة أمر بلاده، وتكفير رجال الأمن، ومتابعة أخبار ومقاطع فيديو لتنظيم #داعش وتأثره بها، وتعاطيه للحشيش.

وكان المتهم أدين بقتله للموظفين المذكورين وإصابة 3 آخرين بإصابات ما بين بسيطة وخطرة، بينما تمكّن المراجعون من الهرب إثر سماعهم دوي إطلاق النار.

فيما ذكر شهود عيان أن المتهم قام بالتكبير والتهليل قبل اقتحامه البنك مع التلفظ على عملاء البنك.