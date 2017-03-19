شاهد لحظات مرعبة لـ "مدار" في السعودية

بث النظام الآلي للإنذار المبكر صورة للأقمار الصناعية توضّح وجود #السحب_الرعدية الممطرة على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، والمتوقع استمرارها إلى الليل، خاصة على الشرقية. ونشر النظام التابع للأرصاد أيضاً صورة #الأقمار_الصناعية توضح تدني الرؤية الأفقية على مناطق: #تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرّمة بالأتربة و #الغبار، ويُتوقع أن تمتد إلى مناطق وسط وشمال وشرق المملكة. يأتي ذلك في وقت توقعت فيه هيئة الأرصاد رياحا مثيرة للأتربة تصل سرعتها إلى 55 كم/ساعة على شمال وغرب المملكة والرياض والشرقية، مع فرصة هطول أمطار على شمال ووسط وشرق المملكة.

وفي تبوك، حذرت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين بالمنطقة من تبعات #العاصفة " #مدار " التي قد تشهد إثارة للرياح السطحية والمثيرة للأتربة والغبار الذي سيصل إلى سرعة 55 كم/ساعة، الكفيلة بالحد من مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كم ابتداء بحقل وتمتد إلى تبوك، الوجه، ضبا، املج، وذلك من الساعة العاشرة مساء السبت وحتى الساعة السادسة من مساء الأحد.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول حسام بن علي المسعودي، أن هذه التنبيهات تتمثل في نشاط للرياح السطحية، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية، مع تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وفي منطقة #مكة_المكرمة، حذّر مركز الأزمات والكوارث، المواطنين والمقيمين بمحافظة جدة، بأخذ الحيطة والحذر ‏من الرياح السطحية التي تضرب المحافظة، والتي يصاحبها تدنٍّ في الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 1 كم/ساعة. وعلى صعيد ذي صلة، استنفرت دوريات المرور، ورفعت درجة الاستعداد، ودعت قائدي المركبات إلى توخي الحذر وعدم السرعة في ظل ما تشهده المحافظة. ودعا الأطباء مرضى الجهاز التنفسي لعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة.

وفي #الرياض، قدّمت مدارس للبنين والبنات في العاصمة الرياض مواعيد انصراف طلابها وطالباتها، اليوم الأحد، تحسباً لتقلبات الأجواء ووصول العاصفة "مدار" للعاصمة. وبعثت إدارات المدارس رسائل نصية تُشعر فيها أولياء الأمور بمواعيد الخروج التي حُددت في بعض المدارس عند الساعة 11:30 من صباح اليوم.

أحكموا إغلاق النوافذ

وأقرت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، السبت ، تسمية العاصفة القادمة إلى السعودية والتي أثرت على مصر وليبيا باسم "عاصفة مدار". ونصح رئيس اللجنة الدكتور عبدالله المسند بعدم الوجود في البر، اليوم الأحد، أثناء مرور عاصفة المدار، مضيفا: "إن كنت مضطرا للوجود هناك فلسلامتك كن داخل السيارة ودع المخيم". وأضاف: "أحكموا إغلاق النوافذ والأبواب بالمناشف والمحارم الرطبة تصديا لذرات الغبار، أما مصابو الربو فيفضل المكوث بالبيت وبغرف محكمة الإغلاق".

وتوقع الدكتور المسند أن تبلغ سرعة الهبات Wind Gust غدا والمصاحبة لعاصفة المدار: الجوف 72 كم/ساعة، حائل 68، الكويت 67، القصيم 66، أبها 62، الوجه 53، عرعر 51".

تعليق للدراسة

وقررت أربع مناطق تعليمية، أمس السبت، #تعليق_الدراسة في جميع مدارسها، اليوم الأحد حرصا على سلامة منسوبيها وطلابها من الأجواء المناخية التي تشهدها المملكة. وقالت إدارة تعليم القصيم في تغريدة لها على حسابها الرسمي، "وفقا للتقارير المناخية (المستقبلية) وحرصا على سلامة الجميع، وجه المدير العام بتعليق الدراسة الأحد 20 /6/ 1438هـ بجميع مدارس الإدارة العامة".

وذكرت إدارة تعليم الجوف: "وجّه مدير تعليم الجوف أ. فواز السالم بتعليق الدراسة في مدارس منطقة الجوف الأحد 20-6-1438هـ بسبب موجة الغبار". بينما أضافت إدارة تعليم الحدود الشمالية: "حرصا على سلامة الطلاب والطالبات ومعلميهم فقد تقرر تعليق الدراسة في جميع مدارس المنطقة ليوم الأحد بسبب الأحوال الجوية، ومراعاة تعويض الحصص الدراسية".

كما وجه مدير تعليم حائل الدكتور يوسف الثويني بتعليق الدراسة في مدارس منطقة حائل ليوم الأحد بسبب موجة الغبار. وأعلنت إدارة "تعليم تبوك" تعليق الدراسة بمدارس المنطقة غدا بسبب موجة الغبار، وكذلك أعلنت إدارة تعليم حفر الباطن بالمنطقة الشرقية تعليق الدراسة الأحد بسبب الأحوال الجوية.

ويتوقع أن تتعرض المملكة لاضطرابات جوية "شبه عنيفة"، اليوم الأحد، حيث ستكون هذه الحالة المناخية مصحوبة برياح عاتية، وغبار وسحب وأمطار"، وانخفاض في درجة الحرارة قليلًا بداية من الاثنين المقبل على معظم المناطق.