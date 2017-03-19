24 مليون ريال للفائزين بجائزة الأدب بمهرجان الإبل

أطلق #مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل الذي ينطلق خلال الفترة من 19 مارس إلى 15 إبريل 2017 تحت رعاية #خادم_الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في "الصياهد الجنوبية" شمال شرق العاصمة #الرياض جائزة للأدب الشعبي هي الأكبر في المنطقة بجوائز تصل إلى (24) مليون ريال موزعة على 3 فروع هي الشعر والشيلات والمحاورة وتضم لجان التحكيم في فروع المسابقة على النحو التالي:

مسابقة الشعر الشعبي سيتولى التحكيم فيها الشاعران نايف صقر وسليمان المانع، والشيلات المنشدين مهنا العتيبي وفهد مطر أما المحاورة الشاعرين سلطان الهاجري وذيب الشمري.

ورصدت الجوائز للفائزين بالمركز الأول 15 مليون ريال بحيث ينال الفائز عن كل فرع 5 ملايين ريال، و6 ملايين ريال للفائزين بالمركز الثاني، حيث ينال الفائز عن كل فرع مليوني ريال والفائزين بالمركز الثالث مليون ريال، ومليون ريال لكل فرع.

ويحمل المهرجان رسالة مفادها أن يكون مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل فعالية ثقافية واقتصادية ورياضية ويؤصل الموروث ويعكس العمق الحضاري للمملكة، وتحقيق الريادة ليكون أبرز ملتقى دولي عن الإبل ووجهة ثقافية ورياضية وترفيهية عن الإبل والموروث الشعبي بمختلف ألوانه.