أميركا..العثور على جثتي مبتعثين سعوديين

عُثر مساء السبت على #جثتين لطالبين سعوديين في مرآب للسيارات في مدينة #روكفورد #الأميركية. وقال #محقق المقاطعة بيل هينتز إنه لا توجد علامات واضحة على حدوث #جريمة_قتل، وكشف أنه من المقرر #تشريح الجثتين صباح اليوم الاثنين لمعرفة سبب الوفاة.

يذكر أن الطالبين #محمد_المفتي و #أمجد_بالخير كانا في السنة الأولى لهما في #جامعة_روكفورد الأميركية.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في الحادثة واستدعت #الطبيب_الشرعي وذلك لارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون في المرآب لحظة العثور على الجثتين.

وأصدرت جامعة روكفورد بياناً حول الحادثة قالت فيه: "تلقت الجامعة إخطارا من سلطات روكفورد هذا الصباح بشأن وفاة اثنين من طلاب المملكة العربية السعودية، وأكدت السلطات أن الطالبين توفيا الليلة الماضية، 18 مارس، في شقة خارج الحرم الجامعي، وأن الشرطة مازالت تحقق، ولا تتوفر مزيد من التفاصيل حاليا".

