السعودية ترحب بالحجاج بغض النظر عن جنسياتهم

أعرب #مجلس_الوزراء_السعودي الذي عقد جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الاثنين، عن اعتزاز #السعودية بخدمة ورعاية الحجاج والمعتمرين والزوار، مجدداً تأكيد المملكة قيادة وشعباً، ترحيبها بجميع الحجاج والمعتمرين والزوار بمختلف جنسياتهم وانتماءاتهم، ومن مختلف أقطار العالم الإسلامي، وتسخيرها كل إمكاناتها المادية والبشرية لخدمتهم وضمان أمنهم وسلامتهم وراحتهم.

وأعلنت #السعودية أن الحجاج الإيرانيين سيشاركون في موسم #الحج المقبل نهاية أغسطس، بعد عدم تمكنهم من أداء الفريضة العام الماضي، نتيجة لرفض حكومة بلادهم التوقيع على محضر الحج. وأفاد بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن #وزارة_الحج_والعمرة ومنظمة الحج والزيارة الإيرانية استكملتا "كل الترتيبات اللازمة لمشاركة الحجاج #الإيرانيين في موسم حج (العام الهجري) 1438 وفق الإجراءات المعتمدة مع مختلف الدول الإسلامية".

يذكر أن السعودية تعلن باستمرار الترحيب بالحجاج من أي دولة في العالم، لكنها ترفض "تسييس" موسم الحج، أو اتخاذه ذريعة لنشر الفوضى والفرقة.