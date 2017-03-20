عاصفة "تويترية" بسبب عدم تعليق الدراسة بالسعودية

"ترى والله طلاب #الرياض مافيه فلاتر بخشومهم"، بهذه العبارة علق شاب سعودي على رفض #وزارة_التعليم تعليق الدراسة الأحد والاثنين في العاصمة الرياض، نتيجة لتقلبات جوية عنيفة تشهدها الرياض ومحافظات #السعودية مع بثّ النظام الآلي للإنذار المبكر صورة للأقمار الصناعية توضّح وجود السحب الرعديّة المُمطرة على مناطق شمال ووسط وشرق المملكة، والمتوقع استمرارها حتى اليوم الاثنين.

إلا أن عاصفة أخرى من التعليقات قد بدأت عن الحالة الجوية وتوقعات الطقس وأخرى عن المدارس والجامعات والدعوات بتعليق #الدوام الأحد والاثنين، رصدت #العربية.نت بعضها بالصور والفيديوهات:

اليوم الاثنين، أصيب عدد من طلاب المدارس بالرياض بالاختناق جراء #موجة_غبار تشهدها المدينة، حيث هرعت سيارات الإسعاف لعدد من المدارس لإسعاف الطلاب المصابين.

وظهر في مقطع الفيديو ذوو الطلاب يقومون بنقلهم إلى المستشفى للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وغرد أحدهم قائلاً: للبيع كيس صامولي محشي جبنه سايله، بشرط #تعليق_الدراسه_في_الرياض.

وقال آخر: "الظاهر بكره الوضع كذا".

وبث آخر فيديو للفنانين القصبي والسدحان وعلق عليه بأنه حال من ينتظر تعليق الدراسة من قبل وزارة التعليم.

في حين نشر آخرون صورا لأشخاص وقد غطاهم التراب في تعبير ساخر عن العاصفة الغبارية التي عاشوها اليوم الأحد، إضافة إلى نشر صور لطالبات جامعيات يبحثن عن القاعة وسط موجة غبار شديدة.

رياح وأمطار

يأتي ذلك في وقت توقعت فيه #هيئة_الأرصاد رياحا مثيرة للأتربة تصل سرعتها لـ 55 كم/س على شمال وغرب المملكة والرياض والشرقية، مع فرصة هطول أمطار على شمال ووسط وشرق المملكة. وقررت مناطق تعليمية في مناطق سعودية، تعليق الدراسة في جميع مدارسها، حرصا على سلامة منسوبيها وطلابها من الأجواء المناخية التي تشهدها المملكة.

ويتوقع أن تتعرض المملكة لاضطرابات جوية "شبه عنيفة" تستمر حتى اليوم الاثنين؛ حيث ستكون هذه الحالة المناخية مصحوبة برياح عاتية، وغبار وسحب وأمطار"، وانخفاض في درجة الحرارة قليلًا بداية من الاثنين المقبل على معظم المناطق.