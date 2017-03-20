مناشدات لإنقاذ يد الرضيع السعودي المهددة بالبتر

في تفاصيل جديدة بقضية #رضيع_سعودي مهدد ببتر يده، علمت "العربية.نت" أن مدينة الملك فهد الطبية أبلغت ذوي الرضيع بضرورة نقله إلى #ألمانيا على نحو عاجل، للحصول على علاج سريع قد ينقذه من #البتر، بعد خطأ طبي أدى إلى #تورم في يده.

وأوضح عم الطفل، سعود السلمي لـ"العربية.نت" أن والد الرضيع "جسار"، قام بإرسال برقيات مناشدة لولي العهد وولي ولي العهد لمساعدته ونقل طفله لألمانيا للعلاج.

وأشار إلى أن والد ووالدة الطفل في حالة نفسية لا تسمح لهما بالتحدث، حيث إن والد الطفل مرابط بالحد الجنوبي، ووالدته معلمة بإحدى قرى القنفذة.

وقال: "حتى الآن لم يعاقب المتسبب في #الخطأ_الطبي، وكلما سألوا عن القضية قيل لهم إن التحقيق ما زال مستمرا".

وكان الرضيع "جسار عوض الله السلمي" أعطي #حقنة_خاطئة في #الشريان عوضا عن الوريد، تسببت باحتقان الدم في يده، بعد أن كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة.