السعودية.. غرق 6 شبان بعد سقوط سيارتهم في الخليج

لقي ستة شبان مصرعهم غرقاً بـ #القطيف الاثنين بعد سقوط سيارتهم في الخليج.

وأوضح الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، النقيب عمر بن محمد الاكلبي، أن الدوريات الساحلية، وأثناء قيامها بعملها المعتاد، شاهدت مركبة من نوع هونداي ارتطمت بالحاجز الحجري، ما أدى إلى سقوطها داخل البحر وغرقها تماماً.

كما تم إبلاغ مركز القيادة والسيطرة على الفور وتمرير البلاغ لمركز تنسيق عمليات #البحث و #الإنقاذ لمحور الخليج العرب DMRCC، حيث تم توجيه الدوريات البحرية وفرق الإنقاذ لموقع سقوط السيارة.

وشاركت الجهات المختصة "الدفاع المدني، والمرور، والهلال الأحمر"، كل حسب اختصاصه. كذلك قامت فرقة من الغواصين بعمليات البحث عن المفقودين واتضح بعد فتح أبواب السيارة داخل البحر وجود 6 شبان، تتراوح أعمارهم بين الـ13 والـ20، جرى انتشال جثثهم.

وتم استخراج السيارة بواسطة غواصي حرس الحدود وآليات وأفراد الدفاع المدني التي حضرت للموقع. وجرى تسليم الجثث والحدث للمرور حسب الاختصاص.