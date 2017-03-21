حملة ُوطن ٍ

في كل مرة نسمع فيها عن وقوع جريمة ما نجد في كثير من الأحيان أن أحد أطرافها من مخالفي نظام الإقامة، كما أن كثيراً من حالات التستر تكون على مخالفي نظام الإقامة، ومن يشاهد بعض العمالة الوافدة الموجودة في بعض الطرقات يجد بأن بعضها من مخالفي نظام الإقامة وهناك الكثير من المخالفات الأخرى والتي في اعتقادي يرجع أساسها إلى مخالفة نظام الإقامة والعمل .

أول أمس دشن سمو ولي العهد - حفظه الله - حملة ( وطن بلا مخالف ) ، وهي حملة وافق خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - على القيام بها وذلك في إطار رغبة مقامه الكريم بتسوية أوضاع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود ومساعدة من يرغب في إنهاء مخالفته وإعفائه مما يترتب عليه من عقوبات ، ودعا سمو ولي العهد المخالفين أن ينتهزوا هذه الفرصة خلال المهلة الممنوحة لهم والمحددة بتسعين يوماً اعتباراً من 29 مارس 2017م وأن يتعاون الجميع في تحقيق أهداف هذه الحملة مع العمل على تسهيل إجراءات من يبادر بالمغادرة خلال المهلة المحددة والاستفادة من عدم تطبيق أي عقوبات عليه .

هذه خطوة ممتازة وأتمنى أن يستفاد من السلبيات التي وقعت في الخطوات المشابهة في الماضي بحيث تكون حملة وطنية حقيقية تعمل على تصحيح أوضاع المخالفين لنظام الإقامة والعمل وتفرض نظاماً صارماً يطبق على الصغير والكبير ويتم من خلالها ترحيل كل من لا يرغب في تصحيح وضعه بحيث لا يبقى بعدها مخالف ولا نضطر أن نلجأ لحملة أخرى مشابهة وخصوصاً لمواجهة المتخلفين بعد أداء العمرة أو الحج .

هذه الحملة هي حملة وطنية سامية ترحب بالوافدين الذين يعملون وفق الأنظمة والقوانين وفي الوقت نفسه تقف ضد المخالفين والذين ينتهز بعضهم فرصة عدم تطبيقهم للنظام للقيام بمخالفات أمنية واقتصادية واجتماعية كما يساهمون في تأسيس أوكار للفساد ورفع معدل البطالة والإيجارات السكنية وغيرها من الآثار السلبية والتي تعاني منها كثير من المجتمعات جراء وجود العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل .

الحملة يجب أن تتواصل وتستمر بعد انتهاء المهلة فهناك الملايين ممن دخلوا البلاد منذ سنين وبقوا فيها بطريقة غير نظامية واستمر الوضع على ماهو عليه منذ سنين ورجال الأمن لا يمكنهم أن ينجحوا في تطبيق هذه الحملة بمفردهم بل لابد أن يتعاون معهم المواطن وأن يقف معهم جنباً الى جنب لإنجاح هذه الحملة والتي ستساهم في استقرار الكثير من الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية .

* نقلا عن "المدينة"