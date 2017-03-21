دم ثقافتنا الذي اجتمع!

* (الثقافة في وطننا قد تفَـرّق دَمُـهَـا بين المؤسسات الحكومية؛ فمَـرْجِـعِـيّـاتها متعددة، تتقاذفها وزارتا الإعلام والتعليم، ثم المكتبات العامة، وهيئة الرياضة باعتبار أنديتها ثقافية اجتماعية، وهيئة السياحة، وهناك الحرس الوطني بمهرجان الجنادرية السنوي، بل حتى الأمانات والبلديات دخَـلت الساحة؛ فهي من يُـنَـظّـم الفعاليات الثقافية والمسرحية في الأعياد والمناسبات الوطنية، وبالتالي؛ فالثقافة عندنا مسكينة تائهة ومرتبكة، لادعَـم مالي، ولا خطط ولا استراتيجيات تحكمها...؛ ولصناعة ثقافة فاعــلـة في مجتمعنا لابد من إنشاء «هيئة عامة عليا للثقافة» مهمتها التنسيق بين مختلف الجهات في كلّ ما من شأنه رفع لواء الـتّـنْـوِير الثقافي).

* النص أعلاه من مقال احتضنته هذه الزاوية في (2 فبراير 2015م) تحت عنوان : (دم ثقافتنا، وفَـضـح هؤلاء)!

* ذاك المقال تذكرته وقـد جاءت البشرى الجمعة الماضية بإنشاء (هيئة خاصة للـثقافة)؛ حيث بَـزغـت شمس من التفاؤل بمستقبل أفضل ومختلف يجمع شرايين الثقافة، ويمحو ارتباك وشَـتات السنوات الماضية!

* ولـ (هيئة ثقافتنا الوليدة) أرفع مقترحات، منها: التوسع في إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات، ورعاية كل الفنون؛ فالثقافة ليست أدباً وشعراً فقط.

* واستثمار إقبال المجتمع السعودي على معارض الكُـتب؛ وذلك بإقامة نماذج مصَــغّـرة منها في مختلف المناطق، وكذلك طباعة الكتب إلكترونياً وورقياً بطبعات شعبية تُـباع بقيمة رمزية، أسوة بما تفعله هيئة الكتاب في مصر (مثَـلاً).

* وإعادة الحياة للأندية الأدبية التي أصبحت تعاني في معظمها من الشيخوخة والوَهَــن، وكذلك من المهم تشجيع بعض المهتمين من رجال الأعمال على إنشاء ورعاية المراكز الثقافية، ولعل أقرب الأمثلة الناجحة في هذا الميدان (سَـاقِـيَـة الصّـاوي) في مصر، و(مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث) في الإمارات.

* وهناك اختيار إحدى المدن السعودية لتكون عاصمة للثقافة على أن تنتقل تلك الفعالية بين الـمُـدن بصورة دورية؛ فهذا سيُـحرك مياه الثقافة الرّاكِــدة، وسيخلق روحاً من التنافس بين الـمُـدن في هذا المجال.

* أخيراً استثمار التقنيات الحديثة والإعلام في نشر الثقافة، فصدقوني هي أقوى الأسلحة في ترسيخ الأمن الفكري، ومحاربة الإرهاب والتطرف.

* نقلا عن "المدينة "