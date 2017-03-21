قصة "مسلة" تاريخية نادرة عمرها 6 آلاف عام في السعودية

يعود تاريخها إلى 6 آلاف عام، واستخدمت كمسلة شاهد توضع على المدافن للملوك والشخصيات التاريخية، تعد القطعة التي عثر عليها محمد البلوي "نادرة، وهي عبارة عن #مجسم حجر للنصف الأعلى من الإنسان يحتوي على الوجه والعينين وفم غائر وأنف مستطيل بارز ورمز هندسي تحت العين اليسرى، وتتدلى على الصدر قلادة وثلاثة حبال وتزن القطعة 88 كغم".

اكتشفت أشكال تشبه القطع في شمال غرب #المملكة و #الأردن و #اليمن، ويعد المكتشف منها قليل ونادر جداً. وتمتلك #هيئة_السياحة_والتراث_الوطني أربعة نماذج بالإضافة إلى القطعة الجديدة المكتشفة.

المسلة

#المسلة هي عبارة عن برج أو عمود حجري نحيف عمودي له أربعة جوانب، وينتهي رأسه بهرم صغير اشتهرت به #الحضارة_الفرعونية القديمة، حيث كانت تنحت على #كتابات_هيروغليفية ورسومات ملكية ودينية.

كما أن #المسلات وجدت في حضارات أخرى كالأمازيغية، الحبشية، الأشورية، والرومانية. وتعد مسلة حمورابي شريعة حمورابي في #العراق القديم أقدم مسلة كتبت عليها قوانين وتشريعات في تاريخ #الحضارة_الإنسانية.

ويوجد في العالم اليوم 78 مسلة متبقية من حضارة #الفراعنة ، إضافة إلى مسلة غير مكتملة البناء مازالت موجودة إلى الآن، وهي ضخمة جداً، ويمكن مشاهداتها في المحجر الفرعوني في أسوان، ويبلغ طولها 41 متراً، وتزن 1170 طن.

ولا يزال هناك 28 مسلة مصرية قائمة في العالم، منها ثمانية موجودة في مصر، فيما تنتشر المسلات الأخرى في عدة دول منها، باريس بفرنسا وروما في إيطاليا ولندن في بريطانيا وتركيا والولايات المتحدة.

المسلات الصغيرة

وعرفت بعض القطع الصغيرة التي توضع على المدافن التي ينحت عليها شكل الإنسان باسم "مسلة"، وهي بعكس المسلات الشاهقة، ومن أشهر المسلات "تيما" الموجودة في متحف اللوفر.

#محمد_البلوي ، الذي عثر على المسلة التاريخية، سلمها لهيئة السياحة، وهو على يقين أن القطع التاريخية يجب أن تكون لدى الجهات الرسمية فهي القادرة على دراستها وتحديد عمرها، وإتاحتها للباحثين لمزيد من الأبحاث والدراسات.

ولا تزال العديد من القطع التي لدى بعض المواطنين التي ربما وجدها البعض قبل إنشاء هيئة #السياحة.

من جهة ثانية، كان الدكتور #عيد_اليحيى عثر على قطع تاريخية أثناء جولاته ضمن برنامج "على خطى العرب" في عدد من المواقع التاريخية، ويقوم بتسليمها إلى أقرب مكتب آثار في كل منطقة يزورها.

الدكتور عيد نشر العديد من المقاطع القصيرة التي تحفز على تسليم هذه الآثار للجهات المختصة من قبل المواطنين، مبيناً أن القطع التاريخية ليست مجالاً للاتجار والبيع والشراء.

من جانبه، قال الأمير سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، إن مبادرة #محمد_البلوي بتسليم القطعة الأثرية النادرة تأتي متزامنة مع بدء استعدادات الهيئة لإقامة ملتقى الآثار الوطني برعاية خادم الحرمين الشريفين مع نهاية السنة الهجرية الحالية.