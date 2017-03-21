مجهول يقتحم مدرسة بنات وحاول الاعتداء على منسوباتها

في حادثة غريبة، تهجم مجهول على مدرسة بنات وحاول الاعتداء على مستخدمة المدرسة، غرب العاصمة #الرياض، ومن ثم حاول التهجم على منسوبات المدرسة، وهو ما أحدث حالة من الذعر والهلع بين أوساط الطالبات والمعلمات.

وقالت إحدى المعلمات إنهن تفاجأن بدخول هذا الشخص ومحاولته الاعتداء على المستخدمة، إلا أن زميلاتها من المعلمات هاجمن المعتدي، ما أدى إلى هروبه.

وفتحت الجهات الأمنية في الرياض تحقيقاً موسعاً بالحادثة. وذكر المتحدث الإعلامي بإدارة التعليم بالرياض، علي الغامدي، أن الحادثة وقعت بدخول رجل إلى المدرسة 351 الابتدائية عند الساعة الثامنة صباحاً من يوم أمس، واتجه إلى إحدى المستخدمات محاولاً الاعتداء عليها.

وعند مشاهدته من قبل إحدى المعلمات بدأت بالصراخ عليه دون جدوى، ما جعل بعض المعلمات يتهجمن عليه بهدف إبعاده عن المستخدمة، ما اضطرهن لضربه بما توفر لديهن، ما أجبره على الهرب، بعد عجزه عن صد هجمات المعلمات عليه.

وأضاف أنه تواجدت الدوريات الأمنية، ومدير قسم الأمن المدرسي، ومندوب #الأمن_المدرسي، إضافة لعدد من القيادات التعليمية، كمديرة مكتب البديعة، ومديرة إدارة الإشراف بنات، لمتابعة الموضوع عن كثب، علما أن الحادثة محل اهتمام #الجهات_الأمنية ومتابعة إدارة التعليم.

وأضاف أنه صدر قرار بإبعاد الحارس عن #المدرسة، وتزويد المدرسة بحارس آخر، إلى أن تستكمل باقي التحقيقات الأمنية والإدارية في الموضوع، مضيفاً أن الهدوء عاد للمدرسة بحمد الله، بعد اتخاذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه التعديات.