السعودية تعلن سلامة مواطنيها في لندن من هجوم البرلمان

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية لدى #بريطانيا، سلامة #المواطنين_السعوديين المتواجدين في #لندن من تبعات الهجوم على #البرلمان_البريطاني الذي نجم عنه سقوط عدد من الضحايا.

وأوضحت السفارة في بيان لوكالة الأنباء السعودية، أنه منذ لحظة وقوع الحادث وهي تتابع مع الجهات المختصة في #المملكة_المتحدة تطورات الهجوم.

وبينت أنه لم يرد منها حتى الآن أي معلومات عن سقوط ضحايا #سعوديين أو إصابة أحد منهم جراء الحادث.

كما طلبت السفارة من السعوديين توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن القريبة من موقع الحادث، والتواصل مع السفارة مباشرة في حال وقوع أي ظرف طارئ.