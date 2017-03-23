السعودية:وفاة رضيع وإصابة شقيقه ووالده بقذيفة على نجران

أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة #نجران النقيب عبدالله سعيد آل فارع أن رجال الدفاع المدني باشروا، مساء الخميس، بلاغاً عن #سقوط #مقذوف #عسكري أطلقته عناصر #حوثية من داخل الأراضي #اليمنية على حي سقام بمدينة نجران، ما نتج عنه #وفاة_طفل يبلغ من العمر سنتين، و #إصابة والده وشقيقه البالغ من العمر خمس سنوات، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.