أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة #نجران النقيب عبدالله سعيد آل فارع أن رجال الدفاع المدني باشروا، مساء الخميس، بلاغاً عن #سقوط #مقذوف #عسكري أطلقته عناصر #حوثية من داخل الأراضي #اليمنية على حي سقام بمدينة نجران، ما نتج عنه #وفاة_طفل يبلغ من العمر سنتين، و #إصابة والده وشقيقه البالغ من العمر خمس سنوات، حيث تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
السعودية:وفاة رضيع وإصابة شقيقه ووالده بقذيفة على نجران
اختيار المحرر
إعلانات
آخر الأخبار
الأكثر قراءة
- فيديو ينتشر كالنار في الهشيم.. وتيك توك تحاول وقفه
- لن تصدق ما سترى.. آلاف الجنيهات خرجت من بطن مصري
- جديد كورونا.. عدوى نشطة وطويلة تضرب الأمعاء بلا أعراض
- نكسة لقاح كورونا الأبرز.. مرض عرضي لمشارك بالمرحلة
- صحافي تركي انتقد مسلسلات تاريخية.. فاعتقلته الشرطة
- مصر: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أطماع تركيا بالمنطقة
- نور بن لادن تحذر من هجوم مماثل لـ11 سبتمبر إذا انتصر
- فيديو ينتشر كالنار في الهشيم.. وتيك توك تحاول وقفه
- صورة مرعبة لمجارٍ تنفسية تعجّ بكورونا.. لن تصدق عينيك!
- السعودية: صدور أحكام قطعية بحق 8 مدانين في قضية خاشقجي
- قلب صغير وأنين تحت ركام بيروت.. "إنه طفل كيف تنامون؟"
- كيف نجا إمام الحرم المكي من محاولة اغتيال من خلية