ماذا يفعل ناصر القصبي مع جنود الحد الجنوبي؟

نشر #الفنان #السعودي #ناصر_القصبي صورة له الأربعاء مع الكاتب #خلف_الحربي خلال زيارة لهما للجنود #المرابطين في #الحد_الجنوبي .

وغرد القصبي في #تويتر: "في زيارة للحد الجنوبي أنا وخلف الحربي أبطالنا البواسل معنوياتهم المرتفعة ملفتة للنظر".

وأضاف: "اللهم ثبت أقدامهم وأمّن #بلادنا من كيد الكائدين".

ولقيت زيارة القصبي تفاعلاً كبيراً من المغردين، مشيدين بما يقوم به من أدوار اجتماعية، بعيداً عن الشاشة.

