ماذا يفعل ناصر القصبي مع جنود الحد الجنوبي؟

نشر #الفنان #السعودي #ناصر_القصبي صورة له الأربعاء مع الكاتب #خلف_الحربي خلال زيارة لهما للجنود #المرابطين في #الحد_الجنوبي .
وغرد القصبي في #تويتر: "في زيارة للحد الجنوبي أنا وخلف الحربي أبطالنا البواسل معنوياتهم المرتفعة ملفتة للنظر".
وأضاف: "اللهم ثبت أقدامهم وأمّن #بلادنا من كيد الكائدين".
ولقيت زيارة القصبي تفاعلاً كبيراً من المغردين، مشيدين بما يقوم به من أدوار اجتماعية، بعيداً عن الشاشة.
في زياره للحد الجنوبي انا وخلف الحربي مع ابطالنا البواسل معنوياتهم المرتفعه ملفته للنظر . اللهم ثبت أقدامهم وأمّن بلادنا من كيد الكائدين pic.twitter.com/TPe7NEv1MM— ناصر القصبي (@algassabinasser) March 22, 2017