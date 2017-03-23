مرونة حساب المواطن!

هناك انطباع خاطئ لدى بعض الناس بأن الهدف من برنامج حساب المواطن هو التمهيد لتطبيق ضريبة الدخل، والحقيقة أن هذا غير صحيح، فليس في برنامج الرؤية أي إشارة إلى تحصيل مثل هذه الضريبة، والضريبة الوحيدة التي ستطبق هي ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٥٪ على السلع الكمالية وليس السلع الأساسية!

وانتقاداتي لحساب المواطن لا تتعلق بفكرة الحساب بل بغموض بعض الجوانب الإجرائية التي سببها غياب المعلومات، وهذا طبيعي كون البرنامج لم تقر سياسة عمله بشكل نهائي، حيث يعتمد ذلك على جمع البيانات وتحليلها ثم إقرارها من قبل اللجنة الوزارية المشكلة من وزراء المالية والعمل والتخطيط، وأظن حسب معلوماتي أنه سيعلن نهاية شهر أبريل!

حساب المواطن إجمالا برنامج جيد هدفه توجيه الدعم للمواطنين المستحقين فقط بدلا من أن يستفيد منه الأغنياء والأجانب، تحفظي الوحيد عليه هو اعتماده بعض المعايير العالمية في احتساب الدخل منها ضم دخل الزوجة والأبناء دون اعتبار لثقافة المجتمع التي تجعل رب الأسرة في الأحوال الطبيعية وحده المسؤول عن الإنفاق على أسرته!

أما الشيء الإيجابي حسب ما علمت من المهندس ماجد العصيمي، فهو أنه تمت معالجة مسألة الزوجات المعلقات في البرنامج، كما أن كل شيء مرن وقابل للبحث والمعالجة في أي وقت لضمان استفادة المواطن المستحق!

نقلاً عن "عكاظ"