من هم الستة الذين هددهم إرهابيو العوامية بالقتل؟

على حائط في أحد أزقة بلدة العوامية بمحافظة #القطيف في #السعودية، خط شابٌ مجهول باللون الأحمر العبارة التالية: "أسماء بعض الخونة العملاء"، ضمنها 6 شخصيات عامة، من مدن وبلدات قطيفية مختلفة. فما الذي يجمع بين هذه الأسماء؟ ومن هي؟ وما الهدف من هذه القائمة العلنية في وضح النهار؟!

الشخصيات المدونة على #حائط_الموت، جميعها لديها مواقف صريحة ضد "العنف"، وترفض النشاط المسلح الذي تمارسه "المجموعات الإرهابية" في القطيف، والتي اختطفت القاضي محمد الجيراني في ديسمبر الماضي، وحاولت اغتيال المهندس نبيه #البراهيم في مارس الجاري.

وضمت القائمة الأسماء التالية:

1 - الشيخ حسن #الصفار: رجل الدين والشخصية المعروفة، وهو الذي وقع في أكثر من مناسبة على بيانات تدين "العنف والإرهاب في القطيف". وهو في خطبة صلاة الجمعة 10 مارس الجاري، "دان بشدة حالة الانفلات الأمني التي شهدتها القطيف في الأيام القليلة الماضية"، مطالبا "الجهات المختصة بوضع حد لهذه الحالة"، داعيا في الوقت ذاته "أفراد المجتمع إلى تحمل مسؤوليتهم في محاصرة توجهات العنف، والتعاون مع أجهزة الدولة في مواجهتها".

2 - المهندس نبيه البراهيم: عضو سابق في المجلس البلدي في القطيف، وشخصية اجتماعية، وكان قد تعرض بدايات مارس الجاري إلى محاولة اغتيال، بسبب نشاطه في حل مشكلة حي "المسورة" الواقع داخل البلدة القديمة بالعوامية، إضافة لمواقفه العلنية عبر القنوات الفضائية أو الندوات العامة الرافضة لحمل السلاح. ولا ينسى نشاطه المباشر داخل #العوامية في خلق رأي عام بين الأهالي يواجه "المسلحين".

3 - أحمد المشيخص: ناشط اجتماعي من أهالي العوامية، وزوج ابنة الشيخ حسن الصفار. وكان قد كتب عدة تغريدات على حسابه في "تويتر"، بعد محاولة اغتيال المهندس نبيه البراهيم، جاء فيها "الوقوف ضد #الإرهاب وسفك الدماء والخطف مسألة مبدئية". مضيفا "لا يوجد إرهاب أبيض أو أسود، فالإرهاب هو إرهاب، والوقوف ضده حماية لمجتمعنا ووطننا كافة". كما أنه اعتبر أن "رفض العنف واستنكاره، ورفع الصوت عالياً ضده وضد مرتكبيه بداية لجمه، والقضاء عليه، والصمت عنه سيفاقم إجرامه!". وهي المواقف التي لم تعجب المجاميع "الإرهابية".

4 - محمد التركي: إعلامي من القطيف. كتب مقالا بعد محاولة اغتيال المهندس البراهيم، بعنوان "صرختي.. قبل رصاصة الرحيل"، نشره في "صحيفة جهينة الإخبارية"، رأى فيه أن "محاولة اغتيال المهندس نبيه هي فرصة سانحة لجميع أفراد المجتمع بأن يصرخوا بل يقفوا صفًّا واحدًا ضد هؤلاء العابثين الذين سلبوا منا الحرية والتي من أبسطها حرية الرأي". ويضاف إلى المقال، مشاركته في حوار مفتوح مع مجموعة من المختصين، نظمه "منتدى الثلاثاء الثقافي"، حمل عنوان "العنف في المجتمع: المسببات والأضرار"، أكد فيه أهمية "استشعار المجتمع لمخاطر #العنف، حيث أصبح كل من ينبذ الإرهاب مهددا بالخطر، ونحتاج لرأي جمعي موحد ضد العنف"، وهو المنطق الذي يرفضه الداعون لمواجهة رجال الأمن بالسلاح في المنطقة.

5 - سكينة #المشيخص: الإعلامية في قناة "الحرة"، ومقدمة برنامج "حديث الخليج"، وهي التي اعتادت في مقالات عدة لها، وعبر حسابها في "تويتر" على نقد المجاميع "الإرهابية". وكانت قد علقت على الصورة التي تحمل أسماء من وصفوا بـ"الخونة"، بقولها "أصبحنا خونة وعملاء عملاء لمن؟ وخنا من؟ وماذا فعلنا حتى نستحق ذلك؟ فقط قلنا إننا ضد الإرهاب ومع أن تنعم العوامية بالسلام الذي تستحقه".

6 - وليد سليس: ناشط اجتماعي، وقف ضد جريمة إطلاق النار على المهندس البراهيم، حيث كتب في حسابه بـ"تويتر" مغردا: "كل التضامن مع المهندس نبيه البراهيم ضد الحثالة المجرمين".

ويبقى السؤال عن الهدف من نشر هذه القائمة، حيث يعتقد الكثيرون أنها تسعى لأن تقمع أي صوت يمكنه أن يحرك المجتمع في #القطيف ضد "الإرهابيين"، وأن الهدف هو إشاعة الخوف بين الناس، خصوصا أن الكثير من الشخصيات والتجار وحتى الأفراد العاديين في المجالس والديوانيات المحلية، صاروا يجاهرون بتبرمهم من الوضع الأمني المنفلت بسبب أعمال المسلحين، التي طالت بيوت المواطنين وهددت أمنهم وسلامة عائلاتهم، حيث يخشى "المسلحون" من توسع دائرة الرفض والمعارضة ضدهم داخل المجتمع المحلي، خصوصا أن الشخصيات الدينية سحبت الغطاء عنهم، واعتبرت ممارساتهم "محرمة شرعا".