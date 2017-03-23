السجن 4 سنوت لسعودي امتدح داعش على "تويتر"

أصدرت #المحكمة_الجزائية المتخصصة في #الرياض اليوم، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن، بإنشائه لمعرف على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وكتابته لتغريدات مسيئة لولاة الأمر ولدول شقيقة فيها إثارة للرأي العام وامتداح تنظيم #داعش، مع ثبوت إدانته بدخوله عبر الشبكة المعلوماتية لمواقع معادية للسعودية.

وثبت أيضاً لدى المحكمة حيازته في جهاز الحاسب الآلي المضبوط لديه لمقاطع وصور إباحية، وتعاطيه الحشيش المخدر وحبوب #الكبتاغون المحظورة، وتواصله مع أحد المارقين بقصد مناظرته.

وقررت المحكمة إقامة حد المسكر على المدعى عليه، وذلك بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحشيش المخدر، كما قررت المحكمة تعزيره على بقية ما ثبت بحقه بالسجن مدة 4 سنوات، ومصادرة جهاز الحاسب الآلي وملحقاته والجوال المضبوط بحوزته، وإغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) المذكور في الدعوى، ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة.