الملك سلمان يعزي تيريزا ماي في ضحايا الهجوم الإرهابي

بعث #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لرئيسة وزراء #المملكة_المتحدة #تيريزا_ماي إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مقر #البرلمان_البريطاني.

وقال الملك سلمان: "علمنا بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع أمام مقر البرلمان البريطاني، وما نتج عنه من ضحايا وإصابات، وإننا إذ ندين ونستنكر بشدة هذا العمل الإرهابي، لنبعث لدولتكم ولأسر الضحايا وللشعب البريطاني الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية #السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة".

وجدد الملك سلمان موقف السعودية الثابت في رفض مثل هذه الأعمال الإرهابية بكافة أشكالها وصورها، ومؤكدين أهمية الجهود الدولية لمواجهتها والقضاء عليها.