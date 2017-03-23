مأساة رضيعين هزت الشارع السعودي.. هذه تفاصيلها

جسار ومنصور، طفلان سعوديان ينتظران مصيراً وحيداً في قضية واحدة هزت وجدان وعاطفة السعوديين، في حين يبقى بصيص من الأمل ينتظر إنقاذهما من عملية "بتر" في كل من #مكة و #جازان.

ففي حيرة واندهاش وقلة حيلة، تتابع عائلة الطفل جسار السلمي أسباب حفظ القضية المرفوعة ضد مديرية صحة #القنفذة التي تسببت في إصابة طفلهم بخطأ طبي سيؤدي خلال الأيام القادمة لبتر كفه.

وقال عم الطفل جسار، سعود السلمي لـ"العربية.نت": "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تجاوبا من #وزارة_الصحة مع قضية طفلنا جسار، وجدنا الرد منهم بحفظ القضية دون إيضاح أسباب، أو مبادرة لإنقاذ كف جسار من البتر".

وأضاف أن كافة البرقيات والمعاملات المرفوعة قوبلت بالإهمال وعدم التجاوب، وما أمامه سوى الخضوع للحل الأخير وهو بتر كف جسار الذي مازال يرقد في العناية المركزة منذ أكثر من 3 أسابيع.

يأتي ذلك في وقت أوضح والد الطفل منصور عبدالعزيز الكشرمي لـ "العربية.نت"، أن حالة طفله تزداد سوءاً كل يوم، خاصة أن الورم بدأ يتجاوز مرحلة الكف ليصل إلى المرفق، وهو أيضا مهدد بالبتر.

وقال إنه قام برفع نحو 7 برقيات لنقل ابنه لمستشفى متطور: "لكن لم تعر وزارة الصحة اهتماماً لقضية طفلي، وأيضاً لم يصلني أي تواصل حول قضية المتسبب بالخطأ الطبي".

وتواصلت العائلتان مع بعضهما بعضاً ليجدا الرد ذاته من وزارة الصحة، والمصير ذاته كذلك، وهو "بتر كف" كل من جسار (9 أشهر)، ومنصور الخديج الذي لم يكمل مرحلة النمو، في حال لم يتم التدخل سريعاً من قبل الجهات المختصة.

تهاون وجهل

وكانت قضية منصور تصدرت هي الأخرى أخبار #السعوديين في تويتر، بعد أن قام مستشفى أبوعريش العام بحقن الرضيع بشكل خاطئ.

بنبرة حزن، تحدث والد الطفل #منصور_عبدالعزيز_مكرشي لـ"العربية.نت" عن الحالة التي وصل لها طفله الذي ولد في شهره السابع وأدخل حضانة مستشفى أبو عريش العام.

وأوضح مكرشي أن وضع الرضيع كان مستقرا قبل أن تتدهور حالته الصحية بشكل مفاجئ بعد ظهور بقعة من الدم بيده إثر "حقنة وريد" بدأت تتجمع في الكف وتتحول إلى اللون الأسود، ما جعل المستشفى يستنفر لتفادي الخطأ الذي وقع فيه، مبيناً أنه تم نقله إلى مستشفى الملك فهد المركزي.

وناشد والد الطفل وزير الصحة، بالتدخل السريع وذلك بالتوجيه الفوري والعاجل لنقله إلى أحد المستشفيات المتقدمة منعاً لبتر يده، محملاً #وزارة_الصحة كامل المسؤولية.

من جهة أخرى، أعلنت #صحة_جازان عبر متحدثها نبيل غاوي أن حقوق وسلامة المرضى والمستفيدين لهم الأولوية، وقد تمت إحالة الموضوع لإدارة حقوق وعلاقات المرضى، وسيتم اتخاذ اللازم بإحالتها للإدارة المختصة، والتحقق بمهنية من الإجراءات المتخذة، علما أنه لن يتم التهاون في التعامل مع من يثبت بحقه أي تجاوز أو تهاون يخل بأخلاقيات المهنة، أو يؤدي للتقصير في خدمة المريض وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.