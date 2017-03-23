«وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه»

رجال نذروا أنفسهم وحياتهم للحفاظ على أمن وطمأنينة هذا الوطن، هم رجال الأمن. فالأمن شريان الحياة للفرد والمجتمع باعتباره مطلب كل مواطن ومقيم، ولا يعرف فضائل الأمن ويدركها غير من اكتوى بنار الإرهاب والفوضى والرعب.. ونحمد الله على هذه النعم التي منَّ الله بها علينا والتي يجسدها رجل الأمن الأول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورجاله الأشاوس الذين يضحون بأرواحهم حفظاً للدين والنفس والعقل والعرض والمال، وأن المرابطين على الحدود من رجال الجيش والحرس الوطني -جزاهم الله خيراً- يدافعون عن بلاد الحرمين الشريفين قبلة الإسلام والمسلمين.

قال تعالى بسورة الأنعام: {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ}.

قال صلى الله عليه وسلم: «من بات آمناً في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها».

ومن الأسباب الرئيسية التي أرست قواعد الأمن في البلاد تطبيق الشريعة والسنة المطهرة التي قام بها جلالة الملك الموحد عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه- والقضاء على ما كان فيها من انقسامات وخلافات وحروب بين القبائل تضعف المجتمعات.

ثم واصل المسيرة أبناؤه البررة من بعده على ذلك بذات النهج الذي رسمه الملك المؤسس فحملوا الراية وأدوا الأمانة بكل إخلاص لخدمة الوطن والمواطن في كافة المجالات حتى وصلت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - إلى نهضة تنموية وحضارية شاملة واكبت الدول الأخرى المتقدمة وسابقت الزمن في التطور والتقدم.

بتاريخ 15/‏6/‏1438هـ نشرت «عكاظ» تحت عنوان (الفيصل: سرعة ضبط الجناة إنجاز يسجل لرجال الأمن) ما نصه: «أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على الدور الكبير لرجال الأمن في حفظ الأمن وحماية الأرواح والممتلكات، مقدما شكره وتقديره لرجال الأمن إزاء جهودهم الدائمة في حفظ الأمن والأمان».

وخص أمير مكة المكرمة شرطة المنطقة بالشكر والتقدير، نظير سرعة التفاعل في التعامل مع قضية الاعتداء على رجل الأمن بكورنيش جدة والقبض على كافة المتورطين في الحادثة الشنعاء التي وقعت أخيراً، كذلك القبض على قاتل رجل الأعمال بجدة في جريمة وقعت أخيرا، لافتا إلى أن التعامل مع القضيتين والقبض على المتورطين فيهما، تم في وقت قياسي.

تحية شكر وتقدير وعرفان لرجال أمننا البواسل في كل موقع والذين يعملون وعلى مدار الساعة بإخلاص وتفانٍ على راحتنا واستقرارنا ورحم الله شهداءنا الأبرار.. وحفظ الله بلادنا العزيزة من كل سوء ومكروه إنه نعم المولى ونعم النصير.

السطر الأخير:

قال رسول اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلَّم: (إِنَّ الله يُحِبُ إذا عَمِل أحَدُكُم عَمَلا أنْ يُتْقِنَه).

نقلاً عن "عكاظ"