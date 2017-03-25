السعودية.. انقلاب حافلة معتمرين أردنيين ووفاة 4

لقيت 4 معتمرات أردنيات حتفهن، وأصيب 34 في حادثة انقلاب تعرضت لها حافلتهم على طريق #تبوك مساء الجمعة وهم عائدون من #مكة المكرمة بعد تأديتهم لمناسك #العمرة.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي في تبوك، خالد بن مرضي العنزي، أنه توجهت 24 فرقة إسعافية وطبية متقدمة وفرقة قيادة ميدانية وطبية إلى موقع الحادث، حيث عاينوا عند وصولهم 10 حالات حرجة، و9 حالات متوسطة، و12 حالة مستقرة، و4 وفيات.

ونوه العنزي إلى أنه تم نقل المصابين لمستشفى الملك خالد المدني ومستشفى الملك فهد التخصصي، ونقل المتوفون لمركز الطب الشرعي بمستشفى الملك خالد في تبوك. وأضاف أنه تم نقل 3 حالات من المواطنين قبل وصول الفرق الإسعافية للموقع. ولم تعرف بعد أسباب انقلاب الحافلة.

يذكر أن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك، الدكتور غرم الله الغامدي، تابع الحالات التي تم تحويلها إلى مستشفى الملك خالد المدني، ومستشفى الملك فهد التخصّصي، ومستشفى الملك سلمان العسكري، ووجه بتقديم الرعاية الطبية لكافة المصابين، فيما تابع الحالات ميدانياً مدير إدارة الطوارئ والأزمات بصحة المنطقة زياد أما، والقائد الميداني متحدث الهلال الأحمر بتبوك خالد مرضي العنزي.