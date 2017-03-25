بالفيديو.. لحظات رعب لطائرة سعودية دخلت مطباً هوائياً

وثق مسافر سعودي بكاميرا جواله، لحظة دخول الطائرة في قلب سحابة، أثناء سفره من #الباحة إلى #جدة ، ما تسبب باهتزاز الطائرة بشكل قوي، وأصاب المسافرين بالرعب والذعر.

وتحدث مثل تلك الحالات بسبب قوة الرياح مع وجود كميات كبيرة من السحب، مشكلة ما يعرف بالمطبات الهوائية.

والتقطت كاميرا الموبايل لحظة دخول الطائرة في قلب غيوم كثيفة، ما أدى إلى اهتزاز الطائرة بمن فيها، وأثار ذعر الركاب.

يذكر أنه غالباً ما تعمل الرياح الموجودة في تلك الطبقة من الجو على مضاعفة الاهتزازات بجسم الطائرة، لكن الطيار يتخذ الإجراءات اللازمة لعبور تلك المرحلة المقلقة، مثل تغيير الارتفاعات إلى أن تصل الطائرة إلى الطبقة ذات الرياح المعتدلة والأقل غيوماً.