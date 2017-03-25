عسيري: المطلوب من الأمم المتحدة المراقبة وليس التصوير

أوضح اللواء ركن أحمد #عسيري المتحدث الرسمي باسم قوات #التحالف لـ"العربية.نت" في تعليق له بشأن ما تردد عن #زيارة وفد من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في #اليمن لميناء #الحديدة يوم أمس، أن المطلوب من الأمم المتحدة ليس زيارات شكلية وإنما التواجد بشكل دائم في الميناء ومراقبة حسن إدارة الأعمال الإغاثية والانسانية لمصلحة الشعب اليمني.

وفيما يتعلق بما ذكره المسؤول في الأمم المتحدة من أن الزيارة جاءت لتفقد سير العمل في الميناء قال عسيري: "لا أعتقد أن زيارة الميناء والتقاط الصور سيمكن الأمم المتحدة من الاطلاع على واقع الميناء وما تمارسه المليشيات الحوثية من جرائم".

هذا واعتبر الوفد الأممي التابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية زيارته لميناء (الحديدة) يأتي للاطلاع على آلية العمل في الميناء، والتحقق من تصريحات قوات التحالف بشأن تهريب الأسلحة وتحويله إلى قاعدة عسكرية، مشيرة إلى أن مكتب الأمم المتحدة في اليمن بدأ أولى خطواته لمباشرة الإشراف على ميناء الحديدة.

وبشأن بدء العمليات العسكرية لتحرير ميناء الحديدة أوضح اللواء عسيري أن العمل العسكري الجاري اليوم يركز على إنهاء العمليات في منطقة (المخا) واستعادة معسكر (خالد بن الوليد) من أيدي #الميليشيات #الحوثية .

وجاءت الزيارة عقب تصريحات للمتحدث باسم قوات التحالف اتهم فيها الميليشيات الحوثية وأعوان #المخلوع علي #صالح بتحويل الميناء غربي #اليمن الى قاعدة عسكرية ونقطة انطلاق لتهديد الملاحة الدولية والاتجار بالبشر، قائلا في تصريحات سابقة: "عمليات التحالف مستمرة حتى إعادة الشرعية لكامل الأراضي اليمنية، وميناء الحديدة سيعود اليوم أو غدا إلى السلطة الشرعية".

وأكد حينها أن التحالف لم يطالب الأمم المتحدة بحماية ميناء الحديدة وإنما الإشراف على المساعدات الإنسانية.