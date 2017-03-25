هذا ما أعلنته سفارة السعودية ببريطانيا عن مهاجم لندن

أكدت السفارة السعودية في بريطانيا إدانتها للهجوم الإرهابي الذي طال #البرلمان_البريطاني ، ووقوف المملكة مع #بريطانيا في محاربة الإرهاب.

وأوضحت السفارة جانباً من تفاصيل وخلفيات وجود منفذ الهجوم الإرهابي #خالد_مسعود في المملكة خلال السنوات الماضية.

وقالت في بيان لها الجمعة: "إنه رداً على المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن إقامة المهاجم في وقت سابق في المملكة العربية #السعودية ، فإن المهاجم خالد مسعود أقام في المملكة لفترتين، الأولى من نوفمبر 2005 إلى الشهر نفسه من عام 2006، ومن أبريل 2008 إلى أبريل 2009، وكان يعمل مدرساً للغة الإنجليزية.

Press statement regarding the Westminster terror attack pic.twitter.com/X2YXXarXwH — Saudi Embassy UK (@SaudiEmbassyUK) March 24, 2017

وذكر البيان أن "مسعود زار المملكة في مارس عام 2015 بعد أن حصل على تأشيرة #عمرة من خلال شركة رحلات مرخصة، وخلال الوقت الذي قضاه في المملكة لم يظهر خالد مسعود على قوائم الرصد الخاصة بأجهزة الأمن، وليس له سجل إجرامي في المملكة العربية السعودية".

وأشار إلى أن الهجوم الإرهابي في لندن يُظهر مرة أخرى أهمية الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

وأكد بيان السفارة أنه "في وقت كهذا فإن تعاوننا الأمني المستمر هو ضرورة قصوى لهزيمة الإرهاب وإنقاذ أرواح الأبرياء"، مجدداً مواصلة وقوف المملكة مع المملكة المتحدة في هذا الوقت العصيب، وتأكيد التزامها بالعمل المستمر مع المملكة المتحدة في تقديم المساعدة بالتحقيقات الجارية".