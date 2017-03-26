هكذا دخلت القهوة إلى السعودية

اقتحمت رائحة #البن الساحرة #جزيرة_العرب قبل مئات السنين.

وسرد الباحث عبدالله الهجرس في متحف سياحي نادر بالأحساء شرق #السعودية تاريخ هذه الحبة السوداء من القرن الخامس، موضحاً #أسرار وطرق تحميص وطحن أشهر مشروب في العالم عبر العصور.

وزارت "العربية.نت" هذا المتحف الذي اعتمد من قبل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث أكد الهجرس أن #متحف #القهوة متوافق مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتخصيص الاهتمامات والخروج بأساليب سياحية مميزة، مشيراً إلى أنه بدأ منذ عام 1418هـ بجمع #مقتنيات إنشاء القهوة وتسليط الضوء على تاريخها، فضم أدوات يصل عمرها إلى أكثر من 100 عام.

وأوضح الباحث أن المتحف يضم معملاً ومختبراً لإجراء #البحوث_العلمية لجميع أنواع القهوة وكيفية تصنيعها، كما أن هناك ركناً خاصاً بالكبريت الذي تم استخدامه في مواقع مختلفة من أنحاء العالم لإعداد القهوة.

كما لفت إلى اهتمامه بالمبنى الداخلي والخارجي، وبوجود مجلس شعبي خارجي للضيافة بالقهوة العربية للزوار، إضافة إلى حرصه على اقتناء سيارة من نوع مرسيدس 1986 تحمل لون القهوة من أميركا يتم استخدامها في الأعياد والمناسبات، فضلاً عن وجود القاري القديم الذي كان يستخدم في الماضي لنقل القهوة.