بالفيديو.. لاحق سيارة حتى صدمها وانقلبت ثم فر هارباً

انتشر في #مواقع_التواصل_الاجتماعي مقطع فيديو حادث مروري لسيارة نقل معلمات، صباح الأحد، في تبوك.

وأظهر #الفيديو سيارة من نوع "جمس" يقوم قائدها بملاحقة حافلة نقل صغيرة على طريق عمان -تبوك، ومحاولته قلب الحافلة، الأمر الذي حدث ونتج عن اصطدامها بشاحنة أخرى ثم انقلابها وإصابة قائدها بجروح متوسطة.

وبحسب المصادر، فإن الحافلة يقودها مسن وبرفقته إحدى قريباته، فيما لاتزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث.

من جهته، أكد العقيد محمد العتيق، مدير مرور منطقة #تبوك، أنه تمت متابعة #الحادث، وأن السيارة كان فيها شخص واحد، كما تم التعرف على صاحب المركبة الأخرى المسببة للحادث، وجارٍ البحث عنه لمعرفة ملابسات الحادث.