حفل غنائي جديد بالرياض.. نجماه رابح صقر وخالد عبدالرحمن

من المنتظر أن يحيي النجمان رابح صقر وخالد عبدالرحمن حفلاً غنائياً كبيراً تحتضنه #الرياض في 3 إبريل/نيسان القادم، في #مركز_الملك_فهد_الثقافي. وتعتبر هذه الحفلة الثانية التي تقام في الرياض بعد #حفل #فنان_العرب #محمد_عبده و #راشد_الماجد اللذان قصا شريط عودة الحفلات الغنائية إلى العاصمة #السعودية بعد فترة انقطاع قاربت 3 عقود.

ويترقب #الجمهور تحديد مواعيد وآلية بيع #التذاكر لحفل النجمين اللذين يحظيان بجماهيرية كبيرة ومكانة في #الأغنية_السعودية.

وستكون هذه #الحفلة هي الأولى للنجم #رابح_صقر بعد طرحه ألبومه الغنائي في 30 مارس/آذار الجاري، ومن ثم يسافر إلى دبي لإحياء حفلة بتاريخ 6 إبريل/نيسان في مركز دبي العالمي للتجارة.

أما النجم #خالد_عبدالرحمن فيترقب جمهوره الكبير إطلالته في #الحفلات داخل السعودية بعد أن كانت آخر مشاركة رسمية له على الصعيد المحلي في #مهرجان جدة الغنائي.