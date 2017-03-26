شاهد لحظات الرعب.. سائق يتعمد دفع سيارة أمامه مدة طويلة

أكدت ا#لإدارة_العامة_للمرور أنها قبضت، اليوم الأحد، على سائق الشاحنة (باكستاني الجنسية) ظهر في مقطع #فيديو متداول في #مواقع_التواصل_الاجتماعي وهو يقوم بدفع سيارة لمسافة طويلة بالعاصمة #الرياض عبر شاحنته، وأشارت إلى أن التحقيق جارٍ معه لإنهاء الحق الخاص وإحالته للنظر في الجانب الجنائي.

وكشفت المعلومات الأمنية أن السائق باكستاني الجنسية (27 عاماً)، فيما أكدت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي على #تويتر، أن الحادثة لم تسفر عن إصابات.

وشددت الإدارة على أنها لن تتهاون في #تطبيق_الأنظمة بحزم ضد #المخالفات، خاصة تلك التي تهدد السلامة العامة.

يذكر أن #مغردي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع الفيديو على نطاق واسع، مطالبين بضرورة التوصل إلى السائق ومحاسبته.