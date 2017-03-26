قصة أفغاني دخل جامعة سعودية في سن التاسعة!

أطلق #لقب #الرجل_النابغة على #السفير_الأفغاني_في_السعودية بعد دخوله جامعة البترول والمعادن شرق السعودية، وهو في عمر التاسعة، حيث أنهى مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والثانوية في #أفغانستان وعمره ثمان سنوات فقط.

وأوضح سفير دولة أفغانستان لدى السعودية، سيد جلال كريم، أنه تزوج من المنطقة الشرقية ولديه خمسة أبناء، منهم الشاب حسني، والفتيات ندى ولندا وسلطانة وليان.

وثابر سيد جلال في دراسته، فدخل قسم الرياضيات في #جامعة_البترول بالسعودية ثم ذهب منها إلى #الولايات_المتحدة، كذلك أخذ شهادة القانون من جامعه بيروت العربية بالقاهرة وبنى ذاكرة نظامية قوية ساعدته في تطوير حياته، فعاد إلى المملكة ليصبح رئيساً تنفيذيا لشركة عام 1993، كما ساهم في إنجاز #اتفاق بين #الحكومة_الأفغانية وحركة #طالبان لوقف إطلاق النار شهراً كاملاً، والإفراج عن ألف أسير.

وأشار السفير الأفغاني إلى أن #العلاقات السعودية الأفغانية في أوج أوقاتها، فهناك #اتفاقيات مشتركة ورؤى واضحة متحدة وتبادل في الخبرات وتعاونات جليلة آخرها تكفل السعودية بعلاج تسعة جرحى أصيبوا في انفجار المستشفى العسكري بكابول الأفغانية.

كما قضى سيد جلال ستة أشهر في هذا المنصب وأكثر من 15 عاماً في السعودية، ممثلاً لبلده. كذلك قدمت السفارة الأفغانية خلال هذا الشهر نموذجاً من الحرف والمنتجات تحت أركان #المعرض_الثقافي_الأفغاني الذي أقيم مؤخراً في #مركز_الملك_فهد_الثقافي وحظي بزيارة أكثر من 12 ألف شخص.

يذكر أن السفير الأفغاني شارك في الجولة السياحية التي نظمتها وزارة #الخارجية_السعودية صباح السبت في محافظة #الأحساء، حيث تواجد أكثر من 50 دبلوماسياً من السفراء والقناصل تعرفوا فيها على العادات والتقاليد والأماكن التراثية كجبل قارة والمدرسة الأميرية الأولى وسوق القيصري.