مثلث الإرهاب بالمنطقة

في منطقة الشرق الأوسط هناك العديد من المنظمات الإرهابية تتنافس بقوة لتحتل مرتبة الصدارة في زعامة الإرهاب بالمنطقة فالكيان الصهيوني يحتل أرض فلسطين ويعيث فيها فساداً منذ عشرات السنين وإيران تعمل جاهدة منذ عشرات السنين لزرع الفتن وإثارة القلاقل وزعزعة أمن المنطقة ونشر الذعر والإرهاب والتدخل في شؤون الدول المجاورة وهناك منظمات أخرى تعتبر ذيولاً لهذه المنظمات الإرهابية وتتمثل في القاعدة وداعش والحوثيين والذين سلمت إسرائيل من أذاهم في حين أبتلي الشرق الأوسط بشكل خاص والعالم بشكل عام بشرورهم وهجماتهم .

خلف هذه المنظمات تقف دول عظمى تدعم كل منظمة فهناك قوىً تعتبر الكيان الصهيوني بالنسبة لها حليفاً استراتيجياً والحفاظ على أمنه بالنسبة لها يعد أولوية قصوى وعليه فقد عمدت تلك القوى على بذل كل ما في وسعها لحماية هذا الكيان الصهيوني والدفاع عنه، في حين عمدت قوى عظمى أخرى للدفاع عن إيران وحلفائها في المنطقة ابتداء من القاتل بشار في سوريا ومروراً بحزب الشيطان في لبنان وانتهاء بالحوثيين وحليفهم المخلوع في اليمن.

في كل يوم تظهر لنا الأدلة والشواهد لتؤكد لنا هذه المخططات الإرهابية في المنطقة وآخر هذه الأدلة ما نشرته صحيفة ( اليوم ) بالأمس في صفحتها الأولى عن تأكيد مصادر بريطانية أن الطائرات بدون طيار التي تملكها ميليشيا الحوثي في اليمن هي صناعة إيرانية تماما ، ويشير التقرير الذي نشرته صحيفة التايمز البريطانية أن الأرقام التسلسلية لتلك الطائرات وتصاميمها تشير إلى أنها ليست سوى شكل آخر من إنتاج الطائرات الإيرانية من دون طيار والمعروفة باسم ( أبابيل ) .

أجمع القاصي والداني بأن إيران هي محور الفساد في المنطقة، فهي لم تحترم أي مبدأ من مبادئ حفظ الأمن والسلام وسعت منذ زمن طويل في مهاجمة جيرانها وزرع عملائها في مختلف الدول ليعملوا على تنفيذ أجندتها الهادفة إلى السيطرة على الشرق الأوسط وذلك بدعم ومساندة دول عظمى لها مصالح مشتركة وهي المستفيدة من إبقاء المنطقة تعيش تحت هذا التهديد الإرهابي ، ولذلك تعمد إيران إلى أن تتحالف مع الشرق والغرب بل وحتى الشيطان من أجل تحقيق أهدافها والتمكن من مقاليد الأمور في المنطقة.

انتشار الأسلحة الإيرانية من شمال سوريا إلى جنوب اليمن ليس الدليل الوحيد على هذه الخطة ولكنه دليل آخر جديد يعزز حرص هذا الكيان المجرم على الانتشار والتوسع ليسيطر على المنطقة ويهدد أمن وأمان دول الشرق الأوسط.

* نقلا عن "المدينة"