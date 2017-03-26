"الدرع الأزرق 1".. مناورات جوية بين السعودية والسودان

أعلن الجيش السوداني اليوم الأحد عن مناورات عسكرية جديدة مع #القوات_الجوية_الملكية_السعودية ستجرى في الفترة بين 29 مارس/آذار الحالي و14 إبريل/نيسان في #قاعدة_مروي_الجوية بشمال #السودان، أطلق عليها #الدرع_الأزرق_1.

وقال العميد خليفة أحمد الشامي، المتحدث باسم #الجيش _السوداني في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، إن التدريب القادم هو أول تمرين مشترك بين القوتين الجويتين، ويهدف إلى رفع الكفاءة القتالية للقوات المشتركة فيه وتعزيز التعاون والتجانس والتنسيق عند تنفيذ المهام المشتركة المحتملة مستقبلا في بيئات مختلفة، وتجويد استخدام أحدث الآليات والمعدات لرفع المهارات القتالية.

وكانت #القوات_السودانية قد شاركت العام الماضي في #مناورات #رعد_الشمال التي نظمت في #مدينة_الملك_خالد_العسكرية في #حفر_الباطن في شمال #السعودية.

وفي العام الحالي، أقيمت تدريبات عسكرية بحرية بين #السودان والسعودية في #قاعدة_الملك_فيصل_البحرية، بهدف تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب والتهريب في البحر الأحمر.

ومنذ عام 2015، يشارك السودان في عمليات #عاصفة_الحزم ضمن قوات #التحالف_العربي الذي تقوده السعودية لإعادة الشرعية في #اليمن.