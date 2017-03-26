‏‫‬القوات السعودية تحبط هجمات للحوثيين قبالة الخوبة

استطاعت #القوات_السعودية من بعد ظهر اليوم، إحباط عدة هجمات للميليشيات #الحوثية، قبالة الخوبة السعودية في منطقة #جازان.

وأفاد مراسل العربية، أن القوات السعودية تمكنت من إحباط هجمات الحوثيين عبر عدة محاور، أبرزها قبالة #جبلي_المدبع و #الغاوية، بعد أن تبلغت غرفة العمليات المشتركة من وجود تحركات لعناصر حوثية نحو الحدود #السعودية، حيث تعاملوا معهم جنود القوات السعودية في الخطوط الأمامية عبر الأسلحة المباشرة، بمساندة المدفعيات التي كانت تستهدف مواقع تجمعات #الميليشيات والمركبات العسكرية التي كانت تقلهم نحو الشريط الحدودي السعودي.

وأفادت مصادر عسكرية أن القوات السعودية نجحت في إحباط مخطط الميليشيات الذين حاولوا تخطي الحرم الحدودي السعودي للوصول إلى الرقابات العسكرية السعودية في #الخوبة.

وأسفر إحباط تلك الهجمات عن قتل عشرات العناصر الحوثية، وتدمير عدد من مركباتهم العسكرية.