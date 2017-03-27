دورة لتعليم النساء العزف على البيانو تثير الجدل

تنظم جمعية الثقافة والفنون بجدة دورة لتعليم العزف على #البيانو موجهة للنساء فقط. وأعلنت الجمعية أن الدورة التي ستنطلق في الفترة بين 31 مارس و8 إبريل ستكون بمعدل 3 ساعات لمدة 4 أيام، وإضافة إلى #النساء ستستهدف الدورة #الفتيات في الفئة العمرية بين 10 و15 عاما، مشترطة وجود بيانو لدى المتدربة ودفع رسوم قدرها 1600 ريال سعودي.

وسيكون باستطاعة المتدربات بعد الدورة القدرة على قراءة #النوتة_الموسيقية و #العزف على البيانو، وستقدم الدورة المدربة هدى البساتنة.

وتنشط لجنة #المسرح_النسائي في ثقافة وفنون #جدة تحت رئاسة المخرجة سامية البشري التي تبذل جهوداً واسعة في استقطاب ا#لمواهب من الجنس اللطيف وتفعيل الحضور النسائي في مختلف أنواع #الفنون ، وتحظى الأنشطة الثقافية والفنية بدعم مدير الجمعية الدكتور عمر الجاسر.

ولقي إقامة هذه الدورة جدلاً واسعاً على #مواقع_التواصل الاجتماعي، في حين عدها البعض سابقة في تعليم النساء بالسعودية العزف على #الآلات_الموسيقية.