شرطة الرس تكشف غموض اختفاء سيدة سعودية على يد زوجها

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة #منطقة_القصيم الرائد بدر السحيباني بأن شرطة محافظة #الرس تلقت بلاغاً في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٦/٢٧هـ عن تغيب مواطنة تبلغ من العمر ( ٤٥ سنة ) أثناء تواجدها برفقة زوجها، وأنه بإجراء التحريات اللازمة من قبل فرق البحث والتحري تم العثور عليها صباح هذا اليوم في منطقة زراعية شمال المحافظة وقد فارقت الحياة متأثرةً بما لحق بها من إصاباتٍ جراء ذلك.

وأشار إلى استكمال المختصين بشرطة محافظة الرس وخبراء الأدلة الجنائية و#الطب_الشرعي إجراءات الضبط والاستدلال اللازمة للحادثة.

فيما تم ضبط المتهم وهو زوج المغدورة - سعودي الجنسية - يبلغ من العمر ( ٥٥ سنة ) والذي أقر عند سماع أقواله بما بدر منه اتجاه المجني عليها، ليجري إيداعه التوقيف وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.

كما تشير #الدلائل_الأولية إلى كون المتهم يعاني من اعتلالاتٍ نفسية.