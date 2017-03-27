من يهن يسهل الهوان عليه!

شهد التاريخ العديد من الحقب التي ارتفعت فيها أصوات الصفويين وقويت شوكتهم فأدى ذلك إلى اكتساحهم لمناطق من العالمين العربي والإسلامي، حيث عاثوا فيها فساداً كما حصل من قبل القرامطة وإقدام مجرمهم أبي طه القرمطي على سفك دم الحجاج في صحن الكعبة المشرفة ورمي جثثهم في بئر زمزم ونزعه للحجر الأسود، حيث ظلت الكعبة خالية من الحجر الأسود لمدة تزيد على 20 عاماً، وكذلك ما شهدته بلاد الشام والعراق من زحف آثم للقائد الفارسي البغيض سليمان الصفوي الذي اكتسح المنطقتين وسفك الدماء وقتل مئات الآلاف من الأبرياء في الشام والعراق وفرض التشيع عليهم، وغير ذلك من حوادث التاريخ التي تبين أن الفرس وأتباعهم وحملة مذهبهم ما إن يشعروا بالقوة حتى يتركوا «التقية» وينطلقوا لسفك دماء من لا يكون على مذهبهم وطريقتهم وضلالهم العظيم.

ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه مرات ومرات، فمنذ الثورة الخمينية في إيران بدأ النشاط الصفوي يتغلغل في العديد من دول العالمين العربي والإسلامي غازياً المناطق الفقيرة في تلك الدول ناشراً مذهبه حاقناً عقولهم بضلالات وافتراءات، حتى بتنا نسمع في الجوامع والمساجد التي كانت تصدح بالحق ويذكر فيها اسم الله كثيراً من يرسل الفاحش من القول ويكذب على الله ورسوله ويرسل الشتائم ضد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مقدمتهم العشرة المبشرون بالجنة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، ويكون الافتراء من خلال روايات تاريخية ملفقة، وتحريض قميء على سفك دماء المسلمين بزعم الثأر لآل البيت وآل البيت منهم ومن أفعالهم براء، إضافة إلى ما يبث من سموم في القنوات التابعة للصفويين لاسيما بعد أن جذبوا إليهم العديد من متطرفي الشيعة وأقنعوهم أن المعركة مع الطرف الآخر ويقصد بهم أهل السنة معركة وجود مع أن الشيعة العرب كانوا قبل ذلك يعيشون في أوطانهم متآخين متحابين بل ومتصاهرين مع الطوائف التي تعيش معهم في وطن واحد.

ولا شك أن ما حصل هو نتيجة تقصير ومهادنة وانكفاء وترك الساحة للصفويين حتى يتمددوا فيها وأصبح لهم وجود عارم في دول إسلامية كبرى مثل إندونيسيا ونيجيريا بل وفي قلب العروبة مصر، وكان ما فعلوه من تمدد مذهبي وتضليل فكري يتم من خلال مراكزهم التي تحمل عنوان «الإرشاد والتوجيه» وما هو إلا إرشاد إلى الشر وتوجيه إلى سفك دماء المسلمين وشتم الصحابة وأمهات المسلمين حتى بلغني أن لديهم في إندونيسيا نحو 600 مركز لنشر شرور الصفويين واستخدام المنابر في القرى والمدن الإندونيسية الموجودة في الأحياء الفقيرة للكيد للإسلام وإرسال التهم والشتائم المقذعة ضد الصحابة رضوان الله عليهم، والتحريض لقتل كل من يخالفهم فسهل عليهم التجييش ضد أهل السنة حتى فرقوا بين أبناء الأمة الواحدة وجعلوا أتباعهم من العرب يسارعون إلى سفك دماء إخوانهم من الوطن نفسه وهم يرفعون رايات ثارات قديمة يزعمون أنهم جاؤوا وتحركوا لأخذها من أهل السنة ليبرروا أفعالهم الشنيعة وكل ذلك حصل ويحصل دونما تحرك فكري وسياسي مقابل. ولذلك فلا عجب أن نشهد ما شهدناه من صولات معاصرة لأباطيل الصفويين وما سمعناه من مفاخرة بأنهم عازمون على تحقيق أهدافهم الماكرة مهما كان الثمن، لذلك كان يكفينا هوانا وتهاوناً وغفلة وتولياً وتركاً لواجب الدفاع عن بيضة الدين وعن الأوطان الإسلامية والعمل على قطع رأس الأفعى حتى لا يصدق على الأمة قول الشاعر:

من يهن يسهل الهوان عليه

ما لجرحٍ بميت إيلام!

* نقلاً عن "عكاظ"