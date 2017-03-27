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الملك سلمان في الأردن بزيارة رسمية

المصدر: العربية.نت
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وصل خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز إلى العاصمة الأردنية، عمّان، في زيارة رسمية.

وكان في استقباله العاهل الأردني، #الملك_عبدالله_الثاني، في #مطار_ماركا_العسكري وعدد من الأمراء والوزراء.

وكان بيان الديوان الملكي قد ذكر، في وقت سابق، أن الزيارة تأتي انطلاقاً من "الروابط الأخوية بين #السعودية و #المملكة_الأردنية_الهاشمية حيث سيتم خلالها بحث #العلاقات_الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، وبحث #القضايا_الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

كما سيرأس خادم الحرمين الشريفين وفد المملكة في اجتماعات #مجلس_جامعة_الدول_العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ28التي ستعقد في الأردن، الأربعاء المقبل.

كلمات دالّة

#الملك سلمان, #السعودية, #المملكة الأردنية الهاشمية, #العلاقات الثنائية, #القضايا الإقليمية, #مجلس جامعة الدول العربية, #مطار ماركا العسكري, #الملك عبدالله الثاني

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