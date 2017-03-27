القبض على مطلق النار على مسؤول بصحة تبوك

أعلن #الناطق_الإعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم #خالد_الغبان عن تعرض أحد منسوبي الشؤون الصحية بمنطقة #تبوك والذي يعمل مديراً لإحدى المراكز الطبية بالمنطقة لإطلاق نار من شخص مجهول وملثم كان يترصد له عند خروجه من مقر عمله أدى لإصابته جراء ذلك وحالته الصحية مستقرة.

وأثمرت جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة وخلال فترة وجيزة جداً من تحديد هوية مطلق #النار والذي سبق هروبه بعد جريمته مباشرة إلى مزرعة تعود لوالده وبعيدة عن منطقة تبوك للاختباء بها، حيث تم التنسيق مع أحد #المراكز الأمنية القريبة من #المزرعة والقبض عليه في الحال واتضح بأن الجاني شقيق لموظف سابق كان يعمل تحت إدارة المصاب، إضافة إلى أن المقبوض عليه له سابقة مماثلة وعليه تم إيقافه وتسليم ملف القضية للجهات العدلية المختصة.