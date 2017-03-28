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أكثر من 14 مليون سعودي يستخدمون الإنترنت

المصدر: أبها - مريم الجابر
الدكتور فائز بن علي الأسمري
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أظهرت ورقة عمل مقدمة من الدكتور #فائز_بن_علي_الأسمري ، أن عدد #مستخدمي #الإنترنت في المملكة تجاوز الـ #14 #مليونا ، وأنهم الأكثر استخداماً لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال الربع الأخير من عام 2014، ويبلغ عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة 14,328,632، حيث بلغ مستخدمو #واتساب 22%، و #فيسبوك 21%، و #تويتر 19%، جاء ذلك خلال ورقة العمل التي قدمها ضمن فعاليات #المؤتمر_الدولي_الثاني لمكافحة #الجرائم #المعلوماتية الذي نظمته #جامعة_الملك_خالد خلال الفترة من 27 إلى 28 من الشهر الجاري.

وبين #الأسمري أن عدد المستخدمين #النشطين لموقع #فيسبوك الشهير يقرب من 7 ملايين مستخدم نشط، ويصل متوسط الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الإنترنت يوميا على اللاب توب، والأجهزة المكتبية 4 ساعات و57 دقيقة، بينما يصل متوسط استخدام الإنترنت من خلال #الهاتف المحمول قرابة 3 ساعات، و51% من السكان يقضون ساعتين و 48 دقيقة يوميا، و94% من مستخدمي الإنترنت في المملكة يمتلكون حسابا على أي من شبكات التواصل الاجتماعي.

وفيما يتعلق بيوتيوب بالمملكة فقد أوضح الأسمري أن 50% من مستخدميه من النساء، ويبلغ عدد المشاهدات اليومية للموقع المذكور أكثر من 900 مليون، الأمر الذي يجعلها الدولة الأكثر مشاهدة لمقاطع الموقع في العالم في عام 2013، والثانية في عام 2014.

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