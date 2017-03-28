احتفالات عسكرية مهيبة ترحيباً بالملك سلمان في عمّان

شهدت العاصمة الأردنية #عمّان احتفالات مهيبة احتفاء بوصول #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز تزامنا مع الدورة الثامنة والعشرين للقمة العربية التي يستضيفها #الأردن في البحر الميت.

وسلم #الملك_عبدالله_الثاني ، الملك سلمان قلادة الشريف الحسين بن علي، وهي أرفع وسام مدني في المملكة الأردنية الهاشمية.

وشمل الحفل الذي أقيم في ساحة الراية بالديوان الملكي الهاشمي استعراضا عسكريا وفقرات #موسيقية ومعزوفات من التراث العسكري الأردني، حيث رفعت أعلام الأردن والسعودية على متن طائرات عسكرية حلقت في سماء عمان، كما هبط المظليون إلى الساحة حاملين علمي البلدين.

وتعتبر زيارة الملك سلمان الأولى إلى الأردن منذ تسلمه مهام خادم الحرمين الشريفين منذ يناير 2015.

وتحظى الزيارة باهتمام ملكي وشعبي، نظرا لدور خادم الحرمين والمملكة العربية السعودية المحوري في المنطقة لاسميا في مكافحة الإرهاب والتطرف الذي يعصف بالمنطقة.

وتتواصل الاحتفالات في المملكة الأردنية الهاشمية، بزيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى الأردن، لاسيما بين الأوساط الشعبية ومواقع التواصل الاجتماعي التي اشتعلت بتعليقات وتغريدات ترحيبية بالضيف الكبير كما أسموه.

وكان الملك سلمان وصل إلى عمّان ظهر أمس الاثنين، حيث كان في استقباله الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وعدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين.

هذا وعقد الملك عبدالله الثاني والملك سلمان، لقاء قمة في #عمان مساء أمس، تناول آفاق تعزيز العلاقات التاريخية العريقة بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية، وشهد اللقاء توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم.