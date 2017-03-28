التحالف: قصف مدن سعودية يتم بصواريخ مهربة عبر الحديدة

أكد #التحالف العربي لدعم الشرعة في اليمن الثلاثاء أن #قصف المدن السعودية الحدودية يتم بتهريب الصواريخ عبر #ميناء_الحديدة .

يأتي هذا التصريح بعد أن تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي في منطقة عسير، من اعتراض 4 صواريخ باليستية، أطلقتها #الميليشيات_الحوثية صباح الثلاثاء من داخل الأراضي اليمنية على مدينة #أبها ومحافظة #خميس_مشيط جنوب #السعودية دون وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وكان مراسل "العربية" أفاد أن الصواريخ الأربعة دخلت المجال الجوي السعودي قرابة السابعة صباحاً بتوقيت السعودية، فيما لم يصل دخولها أجزاء من الثانية إلا وقد اعترضتها قوات الدفاع الجوي في وقت واحد.