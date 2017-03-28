فيديو.. السعودية تتصدى لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون

تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي في منطقة عسير، من اعتراض 4 صواريخ باليستية، أطلقتها #الميليشيات_الحوثية صباح الثلاثاء من داخل الأراضي اليمنية على مدينة #أبها ومحافظة #خميس_مشيط جنوب #السعودية دون وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات.

وافاد مراسل "العربية" أن الصواريخ الأربعة دخلت المجال الجوي السعودي قرابة السابعة صباحاً بتوقيت السعودية، فيما لم يصل دخولها أجزاء من الثانية إلا وقد اعترضتها قوات الدفاع الجوي في وقت واحد.

فيما دمر طيران #التحالف منصات الباليستي، بعد أن حاولت الميليشيات إخفاءها داخل كهف في أحد الجبال اليمنية.

وحصلت "العربية" على فيديو يظهر شظايا الباليستي في أحد مزارع خميس مشيط بعد اعتراضه من الدفاع الجوي السعودي.

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وتعمد ميليشيات الحوثي بشكل متكرر إلى استهداف مناطق مدنية على الحدود السعودية اليمنية بصواريخ باليستية، وغالباً ما تتمكن الدفاعات السعودية من إسقاطها.

يذكر أن #التحالف_العربي كان طالب الأحد الماضي بوضع ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة، بعد مقتل عشرات اللاجئين الصوماليين قبالة #السواحل_اليمنية .